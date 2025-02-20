政府去年撤消所有辣稅，吸引內地買家入市。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，以去年3月至今年1月共11個月計算，內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於香港樓市一二手住宅註冊量共錄11,926宗，較撤辣前11個月的5,189宗大幅急升約1.3倍；金額方面，撤辣後11個月內地買家共涉及約1,291億元，亦升超過1倍。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以佔個人買家比率計算，近11個月內地買家註冊量佔比約23.7%，比起前11個月約14.7%增加約9個百分點；金額更由約23.3%升至約34.4%，增加11.1個百分點。他又指，新盤一向受內地買家歡迎，以過去11個月一手私宅註冊量最多內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)的首10個新盤計，8個屬九龍區(包括將軍澳)，單以啟德區已佔4個，當中新地（0016）啟德天璽．天共錄412宗註冊，成為過去11個月最多內地買家選購的新盤，而該項目內地買家佔個人買家比率約一半；而同區新世界（0017）等柏蔚森、中海外（0688）維港1號、華潤置地(海外)等澐璟亦躋身10大。
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