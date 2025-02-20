政府去年撤消所有辣稅，吸引內地買家入市。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，以去年3月至今年1月共11個月計算，內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於香港樓市一二手住宅註冊量共錄11,926宗，較撤辣前11個月的5,189宗大幅急升約1.3倍；金額方面，撤辣後11個月內地買家共涉及約1,291億元，亦升超過1倍。