從樓書可見，項目由6座洋房及5座低座住宅大樓組成，提供40伙。分層戶佔34伙，實用由833至1,772方呎，涵蓋3房1套至4房4套間隔；洋房實用面積由2,195至3,162方呎，提到3房3套及5房5套設計，所有洋房均設有私人升降機大堂及專屬停車位，住戶可由停車場經私人升降機大堂直達洋房各層。

全盤面積最大的單位為8號洋房，實用3162方呎，連833方呎花園、695方呎天台等，洋房樓高3層（另設地庫停車場），屬5房5套間隔，頂層的主人套房設有衣帽間。

全盤住宅車位有41個，其中每座洋房均各備1個車位。交樓配套方面，項目單位大部分採用Miele煮食爐及蒸焗爐等、西門子洗衣乾衣機、三菱電機冷氣機等。

華懋是於2020年8月以5.3188億元，投得上述西貢蠔涌、西貢公路近響鐘路住宅地皮；以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，屬當時市場預期價位。項目位於蠔涌河河邊，可享河景、及遠眺區內指標屋苑匡湖居。

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