Belgravia Place II 明日對外開放設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位及收票，最快下周開售。換言之，Belgravia Place II 與南首(同於周末開始收票)，有機會於短期內同時推出。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，是次Belgravia PlaceII定價，以第1期在售單位定價比較低約3%，認為目前有不少買家有意入市，故「刻意平少少」，期望全數沽清。

發展商提供4個付款方法，其中120天現金付款辦法，最高總折扣10%；第1號價單涵蓋11伙1房戶、23伙兩房戶、16伙3房戶，實用介乎262至518方呎，價單定價454.2萬至934.7萬元、呎價16765至18523元，扣除最高折扣後，折實價408.78萬至841.23萬元，折實呎價15088至16670元。建築期付款最高折扣5.5%，與120天現金付款辦法相差4.5個百分點。

折實入場單位為第2座3樓07室，實用262方呎1房間隔，售價454.2萬元，折實價408.78萬元、折實呎價15602元；折實最低呎價單位，為2座3樓09室，實用353方呎兩房間隔，折實價532.6萬元、呎價15088元。

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