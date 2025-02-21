下周三新一份財政預算案公布前，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報137.39點，按周跌0.78%，見近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%，而有關數字主要反映農曆新年長假、1月30日美國聯儲局維持利率不變及2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。此外，今周八大樓價指數齊跌，為23周、即近半年以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。