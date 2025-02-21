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CCL跌0.78% 去年減息後最大單周跌幅 處近8年半低位

下周三新一份財政預算案公布前，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報137.39點，按周跌0.78%，見近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%，而有關數字主要反映農曆新年長假、1月30日美國聯儲局維持利率不變及2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。此外，今周八大樓價指數齊跌，為23周、即近半年以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。

八大指數齊跌 近半年首見

事實上，CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.13%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.20%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場觀望氣氛濃厚，CCL跌穿138點水平，見近8周低位。今周八大樓價指數齊跌，為23周以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。下周三財政預算案，如果有振興樓市措施，3月下旬CCL或有望見底回升。 

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.87點，按周跌0.78%。CCL(中小型單位)報136.76點，按周跌0.78%。CCL(大型單位)報140.53點，按周跌0.80%，連跌5周共1.39%。上述三個指數走勢分別處於2016年8月底、9月中及9月底水平。

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