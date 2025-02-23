為配合新店開幕，中港城將於即日起至4月26日的周末，在海豚池平台花園舉辦「Magic Hour Live House」音樂會，活動邀請多位新晉藝人及人氣年輕歌手、組合、樂隊到場。此外，中港城海豚池平台花園亦特別打造了全新「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」8 組打卡裝置。

該集團又指，PapaHome淘寶家具實體店為顧客提供超過1萬件性價比高且設計新穎的家具產品，於2.5萬方呎空間內，由客廳、飯廳、臥室家具，以⾄全屋訂製及各類裝修材料都⼀應俱全，店內雲集逾100個優質淘寶商家。PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪表示，很高興能夠與淘寶香港站成為合作夥伴，希望透過今次的合作，為香港顧客帶來更多便利及優質的家居用品選擇。