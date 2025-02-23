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淘寶實體店昨開幕 信和蔡碧林：料帶動商場人流及消費

由本地一站式家居維修平台Papabo夥拍淘寶合作的香港第一間「PapaHome 淘寶家具實體店」，昨日在信和集團旗下尖沙嘴中港城開幕，店舖佔地逾2.5萬方呎，成為商場最大租戶之一，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團十分高興Papabo 與淘寶中國香港站選址中港城，開設全港首間實體店，該店是中港城合味道紀念館香港外的同層焦點商舖，在兩大品牌協同效應下，加上商場推出一連串的精彩活動，將進一步帶動商場的人流及促進消費。

為配合新店開幕，中港城將於即日起至4月26日的周末，在海豚池平台花園舉辦「Magic Hour Live House」音樂會，活動邀請多位新晉藝人及人氣年輕歌手、組合、樂隊到場。此外，中港城海豚池平台花園亦特別打造了全新「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」8 組打卡裝置。

該集團又指，PapaHome淘寶家具實體店為顧客提供超過1萬件性價比高且設計新穎的家具產品，於2.5萬方呎空間內，由客廳、飯廳、臥室家具，以⾄全屋訂製及各類裝修材料都⼀應俱全，店內雲集逾100個優質淘寶商家。PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪表示，很高興能夠與淘寶香港站成為合作夥伴，希望透過今次的合作，為香港顧客帶來更多便利及優質的家居用品選擇。

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