中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園周末錄得1宗成交，位於Q座高層16室，實用616方呎，3房間隔，望園景，以約845萬元易手，實呎13718元。原業主2018年6月以1080萬元購入，持貨不足7年，帳面需蝕讓235萬元或22%。

另美聯物業分行統計，十大屋苑周末錄約12宗成交，較上周末同期約9宗上升約33%，連升3個周末及創出約10個周末新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，多個全新盤相繼應市，連續兩個週末有全新盤錄得即日沽清，反映市場對新盤的殷切需求，以及低價推售策略奏效。雖然一二手成交於低位回升，但相信與部分用家偷步入市所致，由於市場憧憬即將公佈的財政預算案將有利好經濟及樓市措施，故部分觀望情緒仍窒礙二手交投。隨著周三財案公佈及市場明朗化後，若利好措施落實後，大量購買力有望爆發，而樓市小陽春將真正重現，並料3月份一二手交投將有顯著升幅。