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十大屋苑周末12宗成交 創10周新高

下周三政府公布新一份財政預算案前周末，中原地產統計，十大屋苑兩日共錄12宗成交，較上周同期上升33.3%，重返雙位數交投量之餘，更創近10周新高，零成交屋苑大幅減至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周三新一份財政預算案出爐，全民憧憬新財案有刺激經濟措施，交投氣氛造好，昨日元朗新盤即日沽清首輪250伙，增強買家入市信心，不論用家及投資者均出動鬥快搵筍盤，令一手二手齊齊迎來「小陽春」，相信待新財案正式出台，後市發展方向明確下，交投會進一步造好。

中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園周末錄得1宗成交，位於Q座高層16室，實用616方呎，3房間隔，望園景，以約845萬元易手，實呎13718元。原業主2018年6月以1080萬元購入，持貨不足7年，帳面需蝕讓235萬元或22%。

另美聯物業分行統計，十大屋苑周末錄約12宗成交，較上周末同期約9宗上升約33%，連升3個周末及創出約10個周末新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，多個全新盤相繼應市，連續兩個週末有全新盤錄得即日沽清，反映市場對新盤的殷切需求，以及低價推售策略奏效。雖然一二手成交於低位回升，但相信與部分用家偷步入市所致，由於市場憧憬即將公佈的財政預算案將有利好經濟及樓市措施，故部分觀望情緒仍窒礙二手交投。隨著周三財案公佈及市場明朗化後，若利好措施落實後，大量購買力有望爆發，而樓市小陽春將真正重現，並料3月份一二手交投將有顯著升幅。

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