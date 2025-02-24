加推折實均呎2.28萬 高4個月前6%

他相信，周三公布《財政預算案》會就本港未來有明確訊息，料對樓市有幫助，同時認為市場貨尾較容易消化，加上賣地次數減少，導致整體供應減少，屆時會找到一個平衡點。長實營業部副首席經理楊桂玲補充，第5號價單推出的62伙，包括31伙兩房、31伙3房，實用446至718方呎，定價由1072.4萬至2088.3萬元，以最高折扣14%計，折實價由922.3萬至1795.9萬元，折實呎價由20679至25013元。

新價單的入場兩房戶為6樓D室，實用446方呎，定價1072.4萬元，折實價922.3萬元，折實實呎20679元。此外，發展商推出全新建築期付款方法，改為簽臨約後270日內交付共8%訂金，總折扣維持11.5%；並推出「買樓贏金磚」優惠，由3月1至31日期間購入指定單位，可獲價值約3.8萬或6.8萬元足金金磚。

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