本月不足一個月一手市場已錄破千宗成交，創4個月新高，長實（1113）旗下、與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，最新亦乘勢加推62伙應市，折實均呎22781元，最快周末開售。長實營業部首席經理郭子威表示，新價單單位定價較首批單位提價約2%；另外將更新1至4號價單，其中65伙售價平均提價約1.3%。可留意是，新一批單位折實均呎22781元，較去年10月公布的首張價單21526元高約6%。
他相信，周三公布《財政預算案》會就本港未來有明確訊息，料對樓市有幫助，同時認為市場貨尾較容易消化，加上賣地次數減少，導致整體供應減少，屆時會找到一個平衡點。長實營業部副首席經理楊桂玲補充，第5號價單推出的62伙，包括31伙兩房、31伙3房，實用446至718方呎，定價由1072.4萬至2088.3萬元，以最高折扣14%計，折實價由922.3萬至1795.9萬元，折實呎價由20679至25013元。
新價單的入場兩房戶為6樓D室，實用446方呎，定價1072.4萬元，折實價922.3萬元，折實實呎20679元。此外，發展商推出全新建築期付款方法，改為簽臨約後270日內交付共8%訂金，總折扣維持11.5%；並推出「買樓贏金磚」優惠，由3月1至31日期間購入指定單位，可獲價值約3.8萬或6.8萬元足金金磚。
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