moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

Blue Coast II加推62伙 郭子威：定價較逾4個月前提價2%

本月不足一個月一手市場已錄破千宗成交，創4個月新高，長實（1113）旗下、與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，最新亦乘勢加推62伙應市，折實均呎22781元，最快周末開售。長實營業部首席經理郭子威表示，新價單單位定價較首批單位提價約2%；另外將更新1至4號價單，其中65伙售價平均提價約1.3%。可留意是，新一批單位折實均呎22781元，較去年10月公布的首張價單21526元高約6%。

加推折實均呎2.28萬 高4個月前6%

他相信，周三公布《財政預算案》會就本港未來有明確訊息，料對樓市有幫助，同時認為市場貨尾較容易消化，加上賣地次數減少，導致整體供應減少，屆時會找到一個平衡點。長實營業部副首席經理楊桂玲補充，第5號價單推出的62伙，包括31伙兩房、31伙3房，實用446至718方呎，定價由1072.4萬至2088.3萬元，以最高折扣14%計，折實價由922.3萬至1795.9萬元，折實呎價由20679至25013元。

新價單的入場兩房戶為6樓D室，實用446方呎，定價1072.4萬元，折實價922.3萬元，折實實呎20679元。此外，發展商推出全新建築期付款方法，改為簽臨約後270日內交付共8%訂金，總折扣維持11.5%；並推出「買樓贏金磚」優惠，由3月1至31日期間購入指定單位，可獲價值約3.8萬或6.8萬元足金金磚。

其他報道

尚柏1房買家撻大訂 料遭殺訂26萬

預算案前用家無睇樓下1180萬入市盛世3房連約戶

麗翠苑1房綠表價288萬沽 近6年帳升逾六成

醫護人員3.8萬租YOHO Hub三房 呎租42元

投資者220萬購尚璽開放式連約戶 7年實蝕五成

YOHO WEST一房1.5萬租出 一手業主回報3.6厘

南首加推118伙 最快明上載銷安周末賣

愛海頌兩房減價6% 2.16萬獲承租呎租43元

好運中心兩房568萬易手 13年升值近九成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款