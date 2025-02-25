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夏禮文律師行租歷山大廈2.2萬呎樓面 過去一年區內最大租務

雖然寫字樓市道低迷，但中環仍錄大樓面租務，置地公司公布，國際律師行夏禮文律師行 (Holman fenwick Willan 或 HFW , 下稱夏禮文） 最新租用旗下中環歷山大廈22、23樓兩層，涉及約2.2萬方呎樓面，料為區內過去12個月最大宗租務。 

有關租賃協議已正式生效，而其新辦公室已於今年2月正式使用，在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映該行在大中華地區的持續增長及投資承諾，新辦事處是目前其在倫敦總部以外最大的辦事處 。 

夏禮文目前在香港擁有17名合夥人及40名律師、他們均是該行大中華地區團隊合計 80名律師中的成員。 

夏禮文香港辦事處管理合伙人Peter Murphy表示，很高興能進駐到位於歷山大廈的嶄新前沿辦公室，這次搬遷標誌著夏禮文在香港47年歷史中的一個重要里程碑，同時也進一步鞏固了我們對大中華區客戶的持續承諾 。 

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊（NeilAnderson）表示，很高興夏禮文律師行在香港營運了逾40年後選擇遷至位於核心中環的歷山大廈。截至去年6月，法律業界租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶中的3%，其所租用的面積合共超過118萬方呎。目前置地公司中環物業組合容納了整個「大中環區」內近四分之三的大型律師行租戶。

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