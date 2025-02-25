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億京九展重建再轉陣 擬綜合發展住宅酒店涉178萬呎

由億京等持有、已於去年中結束營運的九龍灣國際展貿中心（九展），業主最新再向城規會提交新發展方案，擬重建成一個集展覽／工業展覽館及商業、住宅、社會福利設施及學校用途的綜合發展項目，提供約1,494個住宅單位及720酒店房間，涉逾178.71萬方呎樓面。

據城規會文件，九龍灣展貿徑1號佔地約23.98萬方呎，申請人計劃以地積比約7.4521倍發展，擬重建一個綜合發展項目，並分兩部分發展，東面地盤擬建27層高辦公大樓及29層高的混合大樓，包括酒店、商業及展覽樓面，頂部為3層高平台，將作工業展覽館，如陳列室和展覽相關用途。

另西面地盤，計劃興建4幢34至36層高住宅大樓，提供1,494個住宅單位，平均面積約474方呎，最高4層則作商業拱廊、平台花園及休閒設施用途，申請人將在地盤南面，擬建行人天橋連接現有天橋，整個項目涉逾178.71萬方呎。

資料顯示，億京等去年5月曾提出(及後已撤回)把項目發展成6幢住宅大廈、1幢商廈，及1幢6層高混合零售、社福大樓，提供1,881個住宅單位，總樓面約147.35萬方呎，即最新方案住宅單位，較去年提交方案減少387伙或21%，惟住宅部分總樓面，則微增約1.24萬方呎或0.7%。

資料顯示，億京及資本策略（0497）2021年斥資逾百億元向合和購入九展後，隨即向城規會申請重建，以不多於地積比約7.4倍發展，興建3幢樓高23至25層高商廈，建築物高度限制最高140米。按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位，總樓面涉約177.47萬方呎。

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