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YOHO WEST PARKSIDE首批105伙折實均呎1.08萬 與1期首批相若

正當嘉里（0683）元朗朗天峰周六次輪開售121伙之際，樓花期長約19個月，新地（0016） 與港鐵（0066）合作發展的YOHO WEST PARKSIDE，昨日獲批預售樓花同意書後，今日突擊公布首張價單，首批推出105伙的折實均呎10868元，較同系第1期於2023年11月首推折實均呎10888元相若。

新地副董事總經理雷霆形容，是次開價具「超級性價比」；他指出，市場其他新盤銷情理想，相信今年息口會繼續下調，料租轉買情況趨普遍，預計未來數月一手交投會暢旺。

新地代理總經理胡致遠補充，項目明日對外開放設於南昌站V Walk 商場示範單位，本周4開始收票，料最快下周、即3月上旬首輪開售。

項目只提供建築期付款辦法，總最高折扣5% ，若180天內完成交易，可獲樓價4%回贈。首張價單定價由331.66萬至1141.09 萬元，計及上述折扣及回贈後，折實價由302.46至1040.7萬元，折實呎價9670至15858元，整批折實均呎10868元。

首批105伙涵蓋14伙1房、65伙兩房、26伙3房，實用303至679方呎。入場單位為第1A座5樓A6室，實用303方呎1房戶，折實價302.46萬元、折實呎價9982元；折實最低呎價為第1A座5樓A7室，實用411方呎兩房戶，折實價約397.44萬元、折價呎價9670元。

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