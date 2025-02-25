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豐樹近37億中標青衣物流地 樓面呎價1500元較12年前毗鄰地低近兩成

政府積極推售物流地皮，其中上周5截標、僅接獲1份標書的青衣青鴻路與青衣路交界「巨無霸」物流地；地政總署公布，以36.786億元批預予星資豐樹產業，以可建樓面約245.24萬方呎計，每方呎樓面價約1500元，較2013年豐樹產業以16.926億元中標的毗鄰物流地、現為豐樹青衣物流中心每方呎樓面地價約1850元，低約19%。

運輸及物流局發言人表示，物流業與香港國際航運中心、國際貿易中心的發展息息相關，政府十分重視物流業發展；為實現讓香港成為區內首屈一指、並專注處理高價值貨物的國際物流樞紐的願景，政府於2023年10月公布的《現代物流發展行動綱領》內，承諾透過推出4幅鄰近香港葵青碼頭的優質物流用地，以穩定的物流用地供應，並回應業界對適合發展高增值物流作業、和與港口有協同效應的多層式現代高端物流設施的需求。

這次市場對作為當中首幅用地的青衣市地段第202號反應理想，反映業界對香港作為國際物流樞紐的地位仍然充滿信心，政府會考慮市況，適時推出餘下3幅物流用地。

值得留意是，政府過去約10多年，曾先後推出5幅物流地，對上一幅推售的物流地，是疫情期間2022年推出位於葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界地皮，由從事倉儲投資物業開發的ESR（1821）投得，中標價52.56億元，每方呎樓面地價3539元，該集團後來引入華懋作合作伙伴。

 

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