運輸及物流局發言人表示，物流業與香港國際航運中心、國際貿易中心的發展息息相關，政府十分重視物流業發展；為實現讓香港成為區內首屈一指、並專注處理高價值貨物的國際物流樞紐的願景，政府於2023年10月公布的《現代物流發展行動綱領》內，承諾透過推出4幅鄰近香港葵青碼頭的優質物流用地，以穩定的物流用地供應，並回應業界對適合發展高增值物流作業、和與港口有協同效應的多層式現代高端物流設施的需求。

這次市場對作為當中首幅用地的青衣市地段第202號反應理想，反映業界對香港作為國際物流樞紐的地位仍然充滿信心，政府會考慮市況，適時推出餘下3幅物流用地。

值得留意是，政府過去約10多年，曾先後推出5幅物流地，對上一幅推售的物流地，是疫情期間2022年推出位於葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界地皮，由從事倉儲投資物業開發的ESR（1821）投得，中標價52.56億元，每方呎樓面地價3539元，該集團後來引入華懋作合作伙伴。