中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府去年2月全面撤辣，包括取消額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及新住宅印花稅NRSD，令部分投資者重出江湖，刺激短炒成交顯著增加。

據中原統計，撤辣至今共錄得的41,007宗二手私宅買賣登記中（以簽署正式買賣合約計），其中141宗，即0.3%屬持貨不足1年的轉售個案（當中或涉內部轉讓）。

對比撤辣前的2023年，全年短炒個案僅10宗，可見於撤辣效應下，短炒個案大幅上升13倍。

此外，上述141宗短炒個案中，賺錢成交較多，獲利成交佔76宗或54%，平均賺幅7.2%，持貨時間由7至314天不等，平均持貨則153天。

其中31宗賺幅高於10%，當中馬鞍山富寶花園第6座中層E室，實用431方呎兩房間隔，去年撤辣後、4月獲買家「撈底」以305萬元連補地價買入，8月再以380萬元轉手，短炒4個月，帳面獲利75萬元或25%，成撤辣後賺幅最大的短炒個案。

此外，有投資者於去年6月斥6650萬元購入何文田晟林一個複式戶，12月再以7050萬元沽出，持貨半年，帳面獲利400萬元或6%，料是撤辣後短炒獲利金額最高個案。

不過，撤辣後有人歡喜有人愁，超過三成短炒屬蝕讓，有45宗，平均蝕幅近15%。個別蝕幅達三成；其中青衣明翹匯第2座高層A室，實用808方呎，上月以1050萬元轉售，實呎12,995元；原業主去年5月、即撤辣後斥1587.6萬元以公司名義一手購入，持貨約8個月，帳面貶值約537.6萬元或34%，料為撤辣後短炒蝕讓金額最大成交。

陳永傑表示，現時樓市炒風並不熾熱，即使全面撤辣，短炒個案只佔整體成交0.3%，而過去樓市炒風熾熱，除用家及投資者外，也吸引大量炒家入市。

他指出，2010年是其中一個炒家活躍時期，全年錄逾12.2萬宗二手成交中，短炒多達6,680宗，比例5.5%，相當於每月有557宗短炒。

1997年更瘋狂，全年短炒逾1.7萬宗，是現時的120倍，短炒比例高達13%，反映現時炒家數量，比高峰期大幅減少。事實上，撤辣後至今樓價跌逾5%，短期轉讓已較難有利可圖。

他續稱，現時本港經濟結構出現史無前例改變，各行各業在過去數年受到不同程度衝擊，樓市不免亦受影響。

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