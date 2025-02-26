她補充，根據土地註冊處數字，2024年全年樓價介乎300萬元至400萬元成交有7,623宗，佔整體住宅成交比例約14.4%，而400萬以下住宅買賣成交有13,428宗，佔整體成交比例約25.3%。

王美鳳指出，政府去年已全面放寬樓按措施，現時所有置業人士不論自住或收租已可獲一致按揭配套，加上本港已進入減息周期，銀行去年已提速減息令現市場按息3.5厘已低於30年平均按息水平(4.09厘)，對比現時租金回報平均已升至約3.5厘，供平過租個案已逐步增多，尤其市場上有不少400萬元以下細價樓之租金回報高逾4厘，屋苑樓盤選擇例如牛頭角得寶花園、荃灣荃威花園及沙田河畔花園等，令細價樓供平過租情況更為普遍，現時加上物業買賣印花稅減至100元，置業成本減少，料可推動更多初上車人士選擇轉租為買，以及吸引買樓收租人士基於細價樓置業成本低及租金回報高之誘因入市細價樓收租。

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