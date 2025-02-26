該會指，因應經濟整體現況，政府進一步優化土地供應策略，包括在來年停止推售商業用地，以及考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，同時亦推遲洪水橋/ 厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。政府因應市場發展，為土地房屋供應訂定長遠發展目標，並適時作出策略性調整，充分展現促進者靈活變通的思維。

此外，該會亦歡迎政府積極推動大灣區「組裝合成」建築的優勢互補和產業發展，並調適多項建築測試及認證要求的標準，以達至提質、提效的目標，商會相信當有助降低建築成本和加快落實北部都會區各項大型基建項目。該會樂見預算案提出措施，將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，並以擴展創業先導計劃，鼓勵青年人試行創業。該會相信此兩項建議不但可以助力家庭早日達成置業安居目標，更可激發青年人篤行不怠，砥礪奮進的精神。

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