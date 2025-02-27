moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

預算案後3日12盤逾760伙混戰 部分受惠新印花稅 YOHO WEST PARKSIDE今起收票

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布，即日徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元後，明日起至周日（3月2日） 一連三日將出現新盤大混戰，估計涉及最少12個項目、共逾760伙（見表），個別項目單位折實價400萬元或以下，買家購入該批單位只需付100元印花稅，節省入市開支。此外，預算案前開價、1房折實約302萬元入場的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE今日起收票，成為預算案後首個接受認購的新盤。

明報記者 林可為、江俊洋

可留意的是，上述12個項目中，當中3個項目、共約43伙（或佔開售單位總數約6%），扣除所有折扣及優惠後，折實價為400萬元或以下，其中周六次輪銷售121伙的嘉里（0683） 元朗十八鄉路朗天峰，是次有36伙或約30%，能夠受惠新印花稅措施。事實上，項目上周六首輪開售250伙，亦有不少涉及樓價400萬元或以下的單位，不過該批買家仍需按舊制繳付印花稅。至於宏安地產（1243） 鴨脷洲Coasto，亦有6伙1房單位的折實樓價為400萬元或以下，成為罕有能受惠新印花稅措施的港島新盤（見另稿）。

黃金海灣50伙 折實價低於400萬

除了明日起一連3日開售的新盤外，部分已開售一段時間的新盤餘貨，當中不少集中於屯門青山公路或掃管笏一帶樓盤，包括長實（1113）及新地（0016）合作的飛揚系列、路勁（1098）等發展的凱和山，以及旭日國際旗下的黃金海灣系列，部分單位折實價400萬元或以下。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘回覆本報查詢時表示，旗下黃金海灣全盤現有可售單位中，有50伙1房單位的折實價均低於400萬元。

上然料受惠新印花稅 擬短期推

此外，其他即將登場的全新盤，包括日前公布首張價單的新地天水圍YOHO WEST PARKSIDE，據統計，首批105伙中有17伙或約16%，折實價400萬元或以下，包括14伙1房、3伙兩房，項目昨日起已對外開放設於南昌站V WALK商場內示範單位，並於今日起收票，最快下周開售。另日前上載第1期樓書、主打1房、2房的萬科香港大埔馬窩新盤上然，集團董事總經理周銘禧稱，相信項目可受惠是次新印花稅的措施，並已接獲眾多客戶查詢項目，擬短期推出。

南首收4000票 超額21倍

其他新盤方面，恒地（0012）等發展的九龍城南角道南首，今晚7時截票，截至昨晚6時暫收約4000票，以周六發售181伙計，超額約21倍；同系長沙灣Belgravia Place II明日截票後、同日黃昏時分首輪開售148伙，截至昨晚7時暫錄逾1500票，超額逾9倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款