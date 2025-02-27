明報記者 林可為、江俊洋

可留意的是，上述12個項目中，當中3個項目、共約43伙（或佔開售單位總數約6%），扣除所有折扣及優惠後，折實價為400萬元或以下，其中周六次輪銷售121伙的嘉里（0683） 元朗十八鄉路朗天峰，是次有36伙或約30%，能夠受惠新印花稅措施。事實上，項目上周六首輪開售250伙，亦有不少涉及樓價400萬元或以下的單位，不過該批買家仍需按舊制繳付印花稅。至於宏安地產（1243） 鴨脷洲Coasto，亦有6伙1房單位的折實樓價為400萬元或以下，成為罕有能受惠新印花稅措施的港島新盤（見另稿）。

黃金海灣50伙 折實價低於400萬

除了明日起一連3日開售的新盤外，部分已開售一段時間的新盤餘貨，當中不少集中於屯門青山公路或掃管笏一帶樓盤，包括長實（1113）及新地（0016）合作的飛揚系列、路勁（1098）等發展的凱和山，以及旭日國際旗下的黃金海灣系列，部分單位折實價400萬元或以下。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘回覆本報查詢時表示，旗下黃金海灣全盤現有可售單位中，有50伙1房單位的折實價均低於400萬元。

上然料受惠新印花稅 擬短期推

此外，其他即將登場的全新盤，包括日前公布首張價單的新地天水圍YOHO WEST PARKSIDE，據統計，首批105伙中有17伙或約16%，折實價400萬元或以下，包括14伙1房、3伙兩房，項目昨日起已對外開放設於南昌站V WALK商場內示範單位，並於今日起收票，最快下周開售。另日前上載第1期樓書、主打1房、2房的萬科香港大埔馬窩新盤上然，集團董事總經理周銘禧稱，相信項目可受惠是次新印花稅的措施，並已接獲眾多客戶查詢項目，擬短期推出。

南首收4000票 超額21倍

其他新盤方面，恒地（0012）等發展的九龍城南角道南首，今晚7時截票，截至昨晚6時暫收約4000票，以周六發售181伙計，超額約21倍；同系長沙灣Belgravia Place II明日截票後、同日黃昏時分首輪開售148伙，截至昨晚7時暫錄逾1500票，超額逾9倍。

[香港地產]