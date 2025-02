啟德體育園開幕在即,鄰近的新地(0016)新蒲崗Mikiki推出「Mikiki ● 睇 SHOW 請您食飯」活動,凡出示當月於指定場地舉辦的展覽或大型活動門票、入場證或購票憑證,首 1,000 名參加的 The Point 會員即賞100元 Mikiki 餐飲電子優惠券。另由3月1日起至5月31日,商場亦推出「美食 ● 超市印花賞」,只要於Mikiki The Point「即賺分」指定餐飲或超級市場,以電子貨幣單一消費每滿100元,並成功登記積分,即可獲得電子印花一個,儲滿指定數量電子印花,即可透過 The Point 手機應用程式換領高達150元零售電子贈券組合。