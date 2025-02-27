啟德體育園開幕在即，鄰近的新地（0016）新蒲崗Mikiki推出「Mikiki ● 睇 SHOW 請您食飯」活動，凡出示當月於指定場地舉辦的展覽或大型活動門票、入場證或購票憑證，首 1,000 名參加的 The Point 會員即賞100元 Mikiki 餐飲電子優惠券。另由3月1日起至5月31日，商場亦推出「美食 ● 超市印花賞」，只要於Mikiki The Point「即賺分」指定餐飲或超級市場，以電子貨幣單一消費每滿100元，並成功登記積分，即可獲得電子印花一個，儲滿指定數量電子印花，即可透過 The Point 手機應用程式換領高達150元零售電子贈券組合。
另為答謝附近啟德區居民及上班族支持，只要出示啟德區的住戶證、員工證、工作或住址證明，即額外再送40元一田超市現金券。此外，Mikiki地下中庭一連兩個周末將舉辦「Mikiki 珍稀爬蟲展及寵物市集」，精選多家人氣寵物及生活品牌，並搜羅各式寵物零食、服裝等用品，亦有兩棲爬蟲動物的飾物及小擺設，逢周六下午更會舉辦「親親珍稀爬蟲體驗」，而周日下午另有寵物工作坊。
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