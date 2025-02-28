他分析指，預料美國將於今年再減息半厘刺激經濟，本港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3厘以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

此外，近期發展商積極去貨，新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，王兆麒預計，貨尾要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價明顯回升。

若以現時銷售步伐估計，最快今年第三、四季回落至較低水平，短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平，預計今年一二手成交量會上升至5.5萬至5.8萬宗，發展商在推新盤時，將提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

另租金指數最新報192.9點，按月升約0.4%，王兆麒指，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢平穩，2025年住宅租金有望再上升3%至5%，創歷史新高。

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