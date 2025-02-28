差估署公布上月私宅售價指數按月再跌0.45%之際，具體反映2月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.02點，按周跌0.27%，是2月3日本港大型銀行維持最優惠利率不變、及2月4日內地推出連串關稅反制措施當周的市況。