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CCL連挫兩周見4個月低位 今年樓價累跌0.45%

差估署公布上月私宅售價指數按月再跌0.45%之際，具體反映2月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.02點，按周跌0.27%，是2月3日本港大型銀行維持最優惠利率不變、及2月4日內地推出連串關稅反制措施當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息預期落空、加上中美關係緊張，市場憂慮情緒升溫，CCL連跌2周共1.05%，屬去年10月以來的17周新低，指數向下迫近2024年9月首次減息前135.86點低位，減息後樓價升幅收窄至只有0.85%。事實上，CCL仍處近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫累跌0.45%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，大跌28.39%。

 

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報137.45點，按周跌0.3%；CCL(中小型單位)報136.40點，按周跌0.26%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌1.09%及1.04%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報140.09點，按周跌0.31%，連跌6周共1.7%。

四大分區樓價方面，市區跌、新界則升。九龍CCL Mass報134.07點，按周跌1.19%，跌幅21周即約5個月以來最大，連跌2周共1.26%；港島CCL Mass報138.03點，按周跌0.73%，連跌2周共0.99%。

新界東CCL Mass報149.32點，按周升0.18%，結束3周連跌；新界西CCL Mass報125.22點，按周升1.15%，升幅16周即約4個月以來最大，指數上周急跌今周反彈。

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