發展商投地意欲低，發展局長甯漢豪今午公布新一年度賣地計劃，年內政府賣地表中將涉及8幅住宅官地，全部均為可提供1000伙以下之地皮，預計合共可提供4450個單位，而8幅地皮中，3幅為原有賣地皮中之項目，另外5幅為新增地皮，全部正在改劃中。不過，甯漢豪表明，賣地表內之地皮「何時推出、會否推出」仍然會審時度勢。
另新一年度內，港鐵（0066）將推出兩個項目，包括屯門南延線第一個項目、即屯門第16區1期項目，以及東涌東站第2期，合共可提供約2440伙；另市建局將推出去年11月曾流標的九龍城啟德道/沙浦道項目，涉及約810個單位，連同私人換地可提供的約6000個單位，估計新一年度賣地供應可提供約13700個單位。
此外，政府早前已宣布新一年度不會推售商業用地，至於工業用地方面，甯漢豪則表示會藉片區開發試點推出，並預計會於下半年至明年初推出，當中會包括住宅及產業用地。至於第一季度推地方面，甯漢豪則表示會推出屯門海珠路住宅官地，料可提供525伙，另兩個私人換地項目則提供約164伙。
其他報道
YOHO WEST PARKSIDE折實1.12萬加推55伙 新地:屬原價加推
Belgravia Place II 7日收1900票 超額12倍
利嘉閣陳海潮：新印花稅勢刺激交投 惟新盤低開料首季樓價仍跌1%