下季度推屯門海珠路地涉525伙

另新一年度內，港鐵（0066）將推出兩個項目，包括屯門南延線第一個項目、即屯門第16區1期項目，以及東涌東站第2期，合共可提供約2440伙；另市建局將推出去年11月曾流標的九龍城啟德道/沙浦道項目，涉及約810個單位，連同私人換地可提供的約6000個單位，估計新一年度賣地供應可提供約13700個單位。

此外，政府早前已宣布新一年度不會推售商業用地，至於工業用地方面，甯漢豪則表示會藉片區開發試點推出，並預計會於下半年至明年初推出，當中會包括住宅及產業用地。至於第一季度推地方面，甯漢豪則表示會推出屯門海珠路住宅官地，料可提供525伙，另兩個私人換地項目則提供約164伙。

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