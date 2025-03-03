moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

87%私宅估價低過撤辣前 嘉湖逆市升

本港樓價近年持續呈跌勢，政府去年2月全面取消所有物業「辣稅」，雖然曾一度提振樓市，惟後勁不繼，樓價之後再度轉跌，及至去年9月美國啟動減息才稍緩頹勢；據本報追蹤的60個私宅單位估價個案，約87%單位的估值，較去年2月「撤辣」前下跌，其中藍田麗港城的兩房及3房單位，估價均在一年間跌近9%，反觀樓價已跌至約300餘萬元入場的天水圍嘉湖山莊，表現甚標青，個別估價個案較去年初回升逾3%。

本報統計的60個私宅估價個案，有52個、87%的估價，較去年2月「撤辣」前下挫，跌幅介乎0.21%至8.75%；另外8個單位錄得升幅，佔比為13%，升幅介乎0.35%至3.59%。

賞湖居兩房估值375萬 高去年初3.59%

可留意的是，早前樓價跌勢急勁的天水圍指標屋苑嘉湖山莊，約1年來估價走勢較大市平穩，其中賞湖居第2座中層F室，實用449方呎兩房戶，中銀香港去年2月估價362萬元，較2021年11月的高峰期估價542萬元下跌33.2%，但最新估值不跌反升，最新報375萬元，較去年同期上升3.59%。至於單位去年9月估值為387萬元，若與去年2月「撤辣」前比較，則升近7%。

值得一提的是，大部分單位的估價，在「撤辣」後均曾出現升幅，惟其後受新盤以低價推出搶客、二手減價成交增加等因素影響，估值再度下挫。至去年8月，大部分單位的估值，皆跌穿「撤辣」前水平，但9月美國啟動減息，樓價跌勢略見放緩，並有四成單位的估值，於12月減息後再錄得升幅，及至近月走勢則相對平穩。

麗港城兩房估價563萬 一年挫9%最多

至於按年跌幅最大單位，為麗港城第16座一個中層B室，實用517方呎兩房戶，匯豐銀行、恒生銀行（0011）最新估價為563萬元，較去年2月「撤辣」前的617萬元，下跌8.75%，但比去年9月減息前的574萬元，就略低約2%，意味大部分跌幅均來自減息前。

離島方面，東涌指標屋苑映灣園第3座中層F室，實用471方呎兩房戶，現時中銀香港（2388）估價為535萬元，較去年2月估值581萬元，下跌7.92%，比9月的552萬元估值，則下跌3%。

分析：樓價能否回升視乎美息走勢

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，即使新一份預算案調減個別物業印花稅收費，但相信行政措施對樓價的刺激效用只能短期維持，本港樓價能否回升，仍需視乎美國息口走勢。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款