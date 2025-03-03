嘉富海灣位於青山公路汀九段368號，提供13幢3層高洋房，實用面積約2400至3100方呎，屬3房2廳至5房2廳間隔，大部分配備私人泳池、升降機、花園及獨立雙車位車庫，每戶座北向南。偉達地產董事蕭偉霖表示，項目預計3月底至4月初、以現樓形式開放示範洋房及推出招標，擬先推出前排7幢別墅，售價將參考南區、九龍塘等全海景、或有花園的別墅項目。

他指出，目標客源為經常公幹或旅遊的內地及本地客。

翻查資料，現時嘉富海灣項目原為官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人持有的星悦海灣，其後由內房廣東鼎龍集團於2018年以10億元購入，2024年再易手予現時的偉達地產，當時有報道指作價約6億元，並進行翻新，惟蕭偉霖未有透露購入及翻新成本，據悉項目丟吉逾10年。

值得一提的是，星悅海灣的前名為金臻，由建築師關秩安等人、藝人官恩娜父親官有權等人持有；金臻落成後，曾於2012年至2013年期間推出，惟未有成交，及後於2015年更曾以「賣殼」形式一次過放售全數13間洋房，由12億元減價9.5億元或21%，亦未能成功出售。

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