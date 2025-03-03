黃光耀表示，目到集團接獲有興趣買家超過100組，當中本港及內地客各佔半數，包括上市公司主席、科技公司老闆等，亦有4、5組買家計劃購入超過一伙，集團將安排該批準買家即日超預約參觀現樓示範單位，包括連裝修的1號洋房，以及交樓標準的3號洋房，待該批準買家完成參觀後便安排進行招標。

整個1 PLANTATION ROAD共設20幢洋房，實用約4600至7500方呎，今次推出的第1期，設5幢，實用約5600至6200方呎，全為4房4套間隔，當中1號洋房實用6122方呎，連4460方呎花園、511方呎庭園及1189方呎車庫等。而其餘15伙有計劃保留作長線收租。

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