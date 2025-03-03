九倉（0004）持有、會德豐負責銷售的山頂種植道1號1 PLANTATION ROAD早前已進行軟銷，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目迄今錄得超過100組有興趣買家，本月安排準買家預約參觀現樓，期後安排招標，首階段擬推5伙，有信心呎價打破同系MOUNT NICHOLSON所創下的屋苑式洋房呎價紀錄。
黃光耀表示，目到集團接獲有興趣買家超過100組，當中本港及內地客各佔半數，包括上市公司主席、科技公司老闆等，亦有4、5組買家計劃購入超過一伙，集團將安排該批準買家即日超預約參觀現樓示範單位，包括連裝修的1號洋房，以及交樓標準的3號洋房，待該批準買家完成參觀後便安排進行招標。
整個1 PLANTATION ROAD共設20幢洋房，實用約4600至7500方呎，今次推出的第1期，設5幢，實用約5600至6200方呎，全為4房4套間隔，當中1號洋房實用6122方呎，連4460方呎花園、511方呎庭園及1189方呎車庫等。而其餘15伙有計劃保留作長線收租。
其他報道
UNIVERSITY HILL兩房連平台戶646萬沽 1年帳升8%
多相 | 上然示位首曝光 兩房開放式廚房設U型中島可作工作枱
21 BORRETT ROAD四房特色戶逾1.26億售 呎價6萬