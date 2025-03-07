近期港股造好，具體反映2月10日至16日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.46點，按周升0.32%，是2月12日元朗朗天峰公布開價、14日恒指收市創逾4個月新高、15日北角皇都首輪168伙沽清當周市況；CCL結束2周連跌回穩，惟近期發展商推售多個新盤，仍對二手造成壓力，料第一季CCL於136點到139點之間窄幅徘徊。如果二手成交量持續增多，展望第二季指數可回升。