近期港股造好，具體反映2月10日至16日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.46點，按周升0.32%，是2月12日元朗朗天峰公布開價、14日恒指收市創逾4個月新高、15日北角皇都首輪168伙沽清當周市況；CCL結束2周連跌回穩，惟近期發展商推售多個新盤，仍對二手造成壓力，料第一季CCL於136點到139點之間窄幅徘徊。如果二手成交量持續增多，展望第二季指數可回升。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊；2025年至今樓價暫時累跌0.13%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.16%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.83點，按周升0.28%；CCL(中小型單位)報136.97點，按周升0.42%。CCL Mass、CCL(中小型單位)齊終止2周連跌回穩。
豪宅方面，CCL(大型單位)報139.91點，按周跌0.13%，連跌7周共1.82%。
上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，分別處於2016年8月底、9月中、9月底水平。
四大分區樓價二升、二跌。港島CCL Mass報140.52點，按周升1.80%，連跌2周後反彈；新界東CCL Mass報150.35點，按周升0.69%，連升2周共0.87%。
新界西CCL Mass報124.95點，按周下跌0.22%；九龍CCL Mass報133.13點，按周跌0.70%，連跌3周共1.95%。
港島、九龍、新界西、新界東指數，分別於2016年8月初、8月底、10月初及11月中水平徘徊。