十大屋苑中鰂魚涌太古城周末錄3宗成交，已是十大屋苑中最多成交的屋苑。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄3宗成交，平均實呎15,298元，其中啟天閣低層F室，實用面積680方呎，3房間隔，以1,010萬元沽出，實呎14,853元。中原地產資深分區營業經理李百達表示，位於太古城南天閣中層H室，實用面積592方呎，2房間隔，以960萬元易手，實呎16,216元。買家為用家，原業主2001年309萬元買入，持貨約24年，帳面獲利651萬元或逾2.1倍。

另外，美聯分行統計，周末十大屋苑則錄約8宗成交，連續2個周末維持在單位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期大批新盤列隊登場及熱賣，購買力大量釋放，反映買家入市態度積極，而新一份《財政預算案》推出利好樓市的政策，調整從價印花稅，將400萬元或以下物業的稅款統一為100元，降低置業成本，尤其對細價上車盤有利。由於發展商加快推盤步伐，周末亦續有新盤加推搶客，故二手屋苑交投靠穩，表現未見突出。