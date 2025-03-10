中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，第三季是暑期租賃旺季，展望CRI將向上挑戰2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.26%。

另外，反映大型屋苑租金指數的CRI Mass，最新報130.01點，按月升0.44%，終止2個月連跌；CRI(中小型單位)報126.51點，按月升0.59%，連升2個月共0.68%。

CRI Mass、CRI(中小型單位)結束調整回升，同樣在2019年9月水平徘徊。

豪宅方面，CRI(大型單位)報107.09點，按月跌0.35%，連升2個月後回軟，但仍處於2019年11月時水平。

四大分區租金則二升、二跌。九龍CRI Mass報118.16點，按月升1.84%，升幅8個月以來最大，創近5年半新高，重返2019年9月時水平；新界西CRI Mass報153.46點，按月升0.43%，連升2個月共0.64%，處於2018年9月時水平。

不過，新界東CRI Mass報148.23點，按月跌0.38%，終止2個月連升，仍在2019年8月水平徘徊；港島CRI Mass報117.14點，按月跌0.96%，連跌2個月共1.37%，於2020年2月水平徘徊。

在121個CRI大型成分屋苑中，今年首兩個月有57個、即47.1%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金錄得上升，新界東、新界西各佔15個，九龍14個，港島13個。

首兩個月租金升幅超過3%的有6個屋苑，包括紅磡黃埔花園升6.14%、薄扶林置富花園升5.69%、馬灣珀麗灣升4.54%、元朗采葉庭升4.24%、荔枝角泓景臺升4.12%。主要大型屋苑方面，鰂魚涌太古城升1.95%、沙田第一城升1.47%、天水圍嘉湖山莊升0.36%，惟荔枝角美孚新邨卻下跌1.23%。

至於22個豪宅屋苑，今年首兩個月有15個、即68.2%屋苑租金錄得上升；升幅高於3%的有5個屋苑，包括南區陽明山莊升8.56%、薄扶林貝沙灣升6.01%等。