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薈朗1房405萬易手 逾8年實蝕11%

二手市場交投回暖下，準買家入市態度積極。美聯物業首席高級營業經理潘剛毅表示，馬鞍山薈朗2座高層A6室，實用293方呎，1房間隔，座向東南。據悉，單位早前以430萬元放盤約2年後獲區內租客洽詢，雙方經議價後減價25萬元或6%，以405萬元易手，實呎約13,823元。買家為租客，故睇樓一次即決定購入上述單位。原業主2016年8月438.8萬元一手買入，持貨逾8年，帳面虧損約33.8萬元或8%，連使費料實蝕約47萬元或11%。

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