再有新界大型全新盤開售，萬科香港旗下大埔馬窩上然，最新第三度加推、即第4號價單涉41伙，以16%折扣率計，折實均呎12,554元，項目亦上載銷售安排，定於周六(3月15日) 首輪銷售232伙，包括價單開售228伙，及4伙於周日(16號)招標推售。截至今日下午5時，項目累收逾5,350張入票，按4張價單共245伙計算，暫錄超額約21倍，並將於周四(3月13日)晚上8時截票。
第4號價單涵蓋開放式至4房單位，實用214至873方呎，包括開放式(包括1伙開放式特色戶)至4房戶，價單定價314.4萬至1358萬元，折實價由264.1萬至1140.8萬元，折實呎價11191至14129元；當中有15伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施，而8伙開放式適用於1「家」1付款計劃。
至於周六首輪價單銷售的228伙，涉28伙開放式(包括3伙開放式特色戶)、67伙1房、93伙兩房、24伙3房、9伙4房及7伙特色戶，折實價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。首輪發售單位中，折實價低於400萬元佔100伙或約44%。
首輪銷售當日將分為A、B兩組，A組為大手組別，該組再細分4組，其中A1組須購買最少兩伙，最多可購8伙，當中必須購買最少1伙為指定3房或4房戶，方可揀選1伙開放式單位；B組為散客，亦最多可購8伙。
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