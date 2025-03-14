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預算案出台前 CCL跌0.7%見21周新低

春節過後，樓價走勢依然反覆，具體反映2月17日至2月23日市況的中原城市領先指數CCL，最新報136.48點，按周跌0.71%，一周升、一周跌，見21周即約5個月新低；本周CCL是反應2月26日財政預算案前一周、九龍城南首及鴨脷洲Coasto開價、元朗朗天峰首輪開售沽清當周市況。CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊，今年樓價暫時累跌0.84%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.67%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後新盤銷售理想，二手交投亦有所增加，部分買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。而放寬印花稅後，一、二手市道均向好，第二季CCL有望見底回升。 

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.82點，按周跌0.73%；CCL(中小型單位)報135.95點，按周跌0.74%；CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣處於2016年8月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報139.11點，按周跌0.57%，連跌8周共2.39%，指數屬441周、約8年半新低，重返2016年9月底水平。 

四大分區樓價二升、二跌，港島CCL Mass報134.36點，按周挫4.38%，跌幅為121周(2022年11月中)以來最大；新界西CCL Mass報122.45點，按周跌2.00%，連跌2周共2.21%。

新界東CCL Mass報151.56點，按周升0.80%，連升3周共1.68%；九龍CCL Mass報135.75點，按周升1.97%，連跌3周後回升。

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