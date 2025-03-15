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新地apm引入春晚AI人形機械人融入購物體驗

新地（0016）旗下觀塘apm成立20周年，商場將進行一連串慶祝推廣企劃，首場頭炮活動於今明兩日舉行「AI機械科技大匯演」，成為首個香港商場率先引入春晚AI人形機械人來港，擔任「AI機械人服務大使」與商場客人互動、陪伴購物等，同時演示未來 AI 科技融入購物體驗的可能性。

新地執行董事郭基泓表示，AI科技同人發展已成為趨勢，融入日常生活，一向以創新潮流為定位的apm，為慶祝踏入20周年，將有一連串慶祝活動，首場頭炮活動為「AI機械科技大匯演」，透過趣味生動的表演活動，將高階機械人及AI科技緊扣日常生活。早前集團已在旗下上海ifc、上海iapm及南京ifc，率先舉行AI機械科技表演活動，而是次apm承接有關活動，在商場零售場景引進AI科技，為顧客提供獨一無二的科技體驗。郭氏續指，是次活動只是開始，集團將繼續將端科技融入日常生活。

新地產執行董事馮秀炎表示，apm商場作為東九龍龍頭商場，一直善用集團資源貢獻香港、回饋社區。早前「熊貓經濟」活動，適逢中央恢復深圳市居民多次入境許可，以及政府推出旅遊藍圖2.0等，為零售業和旅遊業帶來助力。適逢apm 20周年，集團將密集式把盛事帶進社區，如運用商場二樓的戶外空間舉辦各式悠閒活動、與各界聯手舉行文化活動等，亦會大派2萬個周年慶福袋、與20間美食商戶聯手推出周年優惠等，促進零售市場，振興本地盛事經濟。

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