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1881 Tiffany舊舖租值下半年再跌近一成 6年累跌85%

訪港旅客數字上升，帶動零售市場氣氛，部分核心區地舖租值亦見反彈之際，惟部分商場租值卻表現各異。據差估署公布下半年最新的租值，曾由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用作旗艦店、位於尖沙嘴廣東道1881 Heritage地下G8號舖，最新的租值為1548萬元，較本年度租值1716萬元，按年跌9.79%。

翻查紀錄，上述商舖在2019/20的租值達曾高見1.05億元，即租值已連跌6年，累跌約85%。

海港城部分商舖連跌4年終反彈

同位於尖沙嘴廣東道海港城地下及1樓G116至118號及G120號，下年度的租值為1.54億元，較本年度1.49億元，按年升3.05%，租值自2021/22年度起，連跌4年後回升，而該舖在2020/21年度的租值曾高逾2億元，即下半年度租值仍較高位低25%。

個別商場舖的租值已重拾疫情後的跌勢錄得上升，九龍站圓方2樓2064號商舖，下半度的租值為3920萬元，較本年度租值3408萬元，按年升15%，升幅優於其他核心區商舖，有關租值更較2020/21年度（即本港爆發疫情）的租值3780萬元增加3.7%。

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