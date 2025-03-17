翻查紀錄，上述商舖在2019/20的租值達曾高見1.05億元，即租值已連跌6年，累跌約85%。

海港城部分商舖連跌4年終反彈

同位於尖沙嘴廣東道海港城地下及1樓G116至118號及G120號，下年度的租值為1.54億元，較本年度1.49億元，按年升3.05%，租值自2021/22年度起，連跌4年後回升，而該舖在2020/21年度的租值曾高逾2億元，即下半年度租值仍較高位低25%。

個別商場舖的租值已重拾疫情後的跌勢錄得上升，九龍站圓方2樓2064號商舖，下半度的租值為3920萬元，較本年度租值3408萬元，按年升15%，升幅優於其他核心區商舖，有關租值更較2020/21年度（即本港爆發疫情）的租值3780萬元增加3.7%。

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