二手樓市氣氛有回升跡象，香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角曼克頓山第1座低層A室，實用面積1,846方呎，4房雙套間隔，望維港海景。原業主以3,500萬元放售約1年後獲外區家庭客洽詢，經議價以3,168萬元成交，為屋苑逾一年新高，實呎約17,161元。原業主2011年2月以約2,968.6萬元一手購入，帳面獲利約199.4萬元或約6.7%，惟連使費計料平手離場。