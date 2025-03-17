文章日期：2025年3月17日 15:52
二手樓市氣氛有回升跡象，香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角曼克頓山第1座低層A室，實用面積1,846方呎，4房雙套間隔，望維港海景。原業主以3,500萬元放售約1年後獲外區家庭客洽詢，經議價以3,168萬元成交，為屋苑逾一年新高，實呎約17,161元。原業主2011年2月以約2,968.6萬元一手購入，帳面獲利約199.4萬元或約6.7%，惟連使費計料平手離場。
其他報道
壹嘉3房特色戶2568萬沽 成交價創項目新高
尚柏1房280萬沽 業主短炒5個月微利離場
太古城本月成交增五成 兩房呎售1.41萬
ONE STANLEY洋房逾2.6億沽 呎售逾4.8萬雙破頂
瑰麗酒店租值按年度升15% 連升2年累升逾三成
永倫皇九34樓全層租值再跌10% 連跌5年累跌逾三成
姜濤維壹2房戶租值勁升13％ 兩年前購入累升17.5％
「四叔」白加道「皇宮屋」蟬聯租值王 李嘉誠壽臣山洋房租值12年新高
水貨客消失 上水藥房街舖租值按年跌兩成見10年新低
謝霆鋒古巨基中環擺花街地舖租值升約一成
羅素街地舖租值最少連跌6年度後首回升 變形金剛餐廳舖租值1728萬升一成