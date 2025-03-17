文章日期：2025年3月17日 16:59
新一份財政預算案宣布放寬100元物業印花稅門檻，令細價樓氣氛轉旺，但仍錄不少蝕讓成交。利嘉閣地產高級聯席董事曾昭豪表示，馬鞍山薈晴1座中層A3室，實用約225方呎，開放式間隔，望開揚景。業主原開價298萬元，隨後見100元印花稅新政後，細價盤交投激增，即時加價2萬元或不足1%，新買家追價入市，最終以300萬元成交，實呎約13,333元。新買家為區內客。據悉，原業主2016年11月以約351萬元一手買入單，持貨逾9年，帳面蝕讓約51萬元或15%，料連使費後實蝕約66萬元或19%。
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