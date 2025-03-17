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恒地中環The Henderson 獲《福布斯旅遊指南》認證五星級服務標準

恒地（0012）創辦人李兆基今日與世長辭。作為龍頭發展商的恒地，近年積極在中環核心商業地段插旗，發展地標式商業項目，其中中環超甲級商業項目The Henderson，成為亞太區首座獲得《福布斯旅遊指南》合作認證的商業項目，彰顯其致力提升客戶體驗的承諾，為五星級服務基準奠定指標。

The Henderson夥拍《福布斯旅遊指南》，定制服務標準、培訓課程和專業評估，致力融合卓越服務、藝術、創新和可持續發展元素，提供五星級的智能辦公體驗。

恒地表示，The Henderson 秉承集團宗旨，致力為租戶和賓客，提供卓越體驗，重新定義現代辦公空間的新標準，相關殊榮肯定了The Henderson從提供周到的禮賓服務、到精心打造室內設計的努力，建築內的每一處細節都充分展現出華麗與精緻。

 

自去年開始，The Henderson吸引一系列尊貴租戶，包括全球知名的藝術與精品拍賣行佳士得（Christie's），將全新亞太區總部遷至The Henderson。

這次合作為佳士得提供了可靈活運用的空間，使其能夠在全年的任何時刻舉辦拍賣與活動；此外，瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）承租The Henderson全層，作為其AP House及香港辦公室之用。

位於The Henderson頂層的玻璃天幕宴會廳「Cloud 39」，已正式啟用；宴會廳採用寬敞明亮的落地玻璃設計，附設戶外露台，可飽覽270度天際線和繁華城市景致，成為舉辦國際大型活動的理想場所。

 

《福布斯旅遊指南》行政總裁Hermann Elger表示，《福布斯旅遊指南》很榮幸與The Henderson合作，在這個工作模式日新月異的時代，打造高效的工作環境，優化員工體驗。

 

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