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GRAND SEASONS 加推138伙 最快下周推售

樓花期長約11個月、會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，公布最新部署，宣布加推第2號價單，涉138伙，折實均呎14905元，較1月推出首張價單14773元略高。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀料，最快下周先到先得形式進行次輪銷售。

他補充，是次加推單位部分位處47樓或以上的高層，屬原價加推。新價單涵蓋46伙1房、75伙兩房、17伙3房，實用322至716方呎，定價由515.2 萬至 1333萬元，扣除最高折扣12%後，折實價由453.4萬至1173.1萬元，折實呎價14039至18017元。

今批三分一單位折實低於500萬

折實價最低單位，為1B座10樓E室，實用322方呎1房間隔，定價515.2萬元，折實價453.4萬元，折實呎價14,081元；而折實最低呎價單位，為1A座9樓D室，實用437方呎兩房間隔，售價697.1萬元，折實價613.5萬元、呎價14039元。今批有約三分之一單位折實樓價低於500萬元。

黃續稱，整個SEASONS 系列去年推出至今累售1051伙，套現逾65.2億元，其中GRAND SEASONS 今年推出後累售約70伙，套現近5億元。至於集團旗下項目今年迄今累售250伙，套現約24億元。另外，GRAND SEASONS夥拍科技品牌Acer，在項目住客會所設立電競空間，為全港首個打造電競設施的住宅項目。

 

 

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