文章日期：2025年3月19日 18:57
英皇國際（0163）公布，向大興管理有限公司出售屯門屯利街新都商場1樓及2樓的110個停車位，以及71個單車存放位，連租約出售，現金代價9,280萬元。
英皇指，出售物業後的資金，將用作本集團運營的一般營運資金，包括為進行中的物業發展項目提供建築資本及營銷開支、為出租物業之可能進行的翻新及改造工程提供資金，以及作為一般行政費用。
資料顯示，新都商場停車位買家大興管理有限公司，其註冊董事，包括陳鎮仁、何奕芹、孔祥煦，其中陳氏為大興紗廠創辦人陳元鉅的兒子。
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