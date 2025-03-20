美息走勢方面，王美鳳表示，美國聯儲局維持利率不變主要是觀望美國推行關稅政策及貿易保護主義對經濟帶來的影響，及基於有關不確定性而暫時按兵不動，但預期美國經濟前景滯脹風險增加，美息仍處於回落周期，預期年內美息仍會逐步降至3厘多水平，屆時港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P。美國減息步伐關注通脹及就業市場走勢，當地最新通脹率降至2.8%，核心通脹率(3.1%)亦降至近4年新低，美國當地預期關稅政策下通脹率仍主要在低於3%水平，並且有經濟放慢勢頭。根據聯儲局利率預測點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為3.9%，明年底為3.4%，意味減息走勢延續。

港息走勢方面，王美鳳表示，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，預料今年美國下半年將繼續減息而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。