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凱基證券租太古廣場近4萬呎樓面

商廈租賃市況稍有改善，太古地產（1972）旗下的金鐘太古廣場再錄大樓面租賃成交。仲量聯行今天發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，2月整體租賃市場錄得7,200方呎淨吸納量，其中金融機構凱基證券承租金鐘太古廣場一座的兩層樓面，涉及約3.92萬方呎；另國際著名品牌Ralph Lauren Sourcing Company Limited，早前承租長沙灣瓊林街83號兩層樓面，涉及約6.6萬方呎，據悉呎租約23元，即涉及月租約151.8萬元。

上月整體甲廈錄正吸納量

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，今年初起整體租賃市場持續活躍，主要原因是保險、私人財富管理及教育機構等行業的擴張需求增加，另優質寫字樓的租金已跌至具吸引力的水平，使租戶更容易把握機會提升其辦公室的質素。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，今年2月份整體租金繼續下跌，按月輕微下降0.5%。中環和灣仔/ 銅鑼灣的租金均分別下降0.4%和0.2%。同時，港島東錄得所有分區市場中最大的租金跌幅，下降1.3%。九龍東的租金亦下跌0.5%。

截至2月底，整體空置率保持在13.3%，各分區市場中，中環的空置率從11.3%上升至11.5%，而灣仔/銅鑼灣的空置率繼續改善，進一步下降0.2個百分點。反之，港島東的空置率上升至13.2%。

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