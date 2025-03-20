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內地優才1060萬購No.1加冕臺一房戶 12年半實蝕約27%

市場錄得不少二手蝕讓個案，利嘉閣首席聯席董事張嘉榮稱，西半山No.1加冕臺高層A室，實用401方呎，1房連開放式廚房間隔，望開揚海景，最新獲內地優才以1,060萬元承接，實呎26434元。原業主2012年9月約1,366.48萬元一手購入，持貨約12年半，帳面蝕約306.48萬元或兩成，連使費料實蝕約370萬元或27%。

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