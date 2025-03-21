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CCL連挫兩周蒸發減息後升勢 倒退至逾8年半新低

本港樓價走勢反覆，具體反映2月24日至3月2日市況、即財政預算案出台當周的中原城市領先指數CCL，最新報134.89點，按周跌1.17%，跌幅為27周、2024年9月初以來約半年最大。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌兩周共1.87%，向下跌穿135點水平，指數較2024年9月首次減息前的135.86點低位，跌0.71%，已完全蒸發減息後所有升幅，相信短期樓價處於尋底階段。

事實上，本周CCL屬447周、即逾8年半新低，重返2016年8月底時水平；而今年樓價暫時累跌2%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.5%。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報135.20點，按周跌1.18%；CCL(中小型單位)報134.39點，按周跌1.15%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)，單周跌幅均為27周最大，齊跌兩周，分別累跌1.91%及1.88%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報137.38點，按周跌1.24%，跌幅38周即逾9個月最大，連跌9周共3.60%。上述三大整體指數，同屬2016年8月底後的逾8年半新低。

四大分區樓價，則三跌一升。港島CCL Mass報132.37點，按周跌1.48%，連跌兩周共5.8%，指數屬2014年7月底後逾10年半次低；九龍CCL Mass報132.80點，按周跌2.17%，跌幅31周近8個月最大；新界東CCL Mass報149.27點，按周跌1.51%，結束3周連升。

本周只有新界西CCL Mass報123.58點，按周升0.92%，連跌2周後回升。

 

 

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