本港樓價走勢反覆，具體反映2月24日至3月2日市況、即財政預算案出台當周的中原城市領先指數CCL，最新報134.89點，按周跌1.17%，跌幅為27周、2024年9月初以來約半年最大。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌兩周共1.87%，向下跌穿135點水平，指數較2024年9月首次減息前的135.86點低位，跌0.71%，已完全蒸發減息後所有升幅，相信短期樓價處於尋底階段。