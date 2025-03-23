十大屋苑中，鰂魚涌太古城周末錄兩宗成交，已是十大屋苑中最多成交的屋苑。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄得2宗成交，平均實呎13072元，令本月交投量增至20宗，周末成交包括高山閣高層E室，實用580方呎，向西望商廈景，兩房間隔，剛以760萬元沽出，實呎13103元。

美聯：十大屋苑周末錄12宗4周新高

不過，美聯統計，周末十大屋苑錄約12宗成交，較上周11宗增加約9%，維持雙位數水平，並創出4個周末新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期推出的多個全新盤均見熱賣，刺激購買力持續釋放。由於剛過去的週末市場缺乏全新大盤推售，故樓市焦點重投二手，加上部分新盤向隅客更趁機會在二手尋找筍盤，帶動週末屋苑睇樓量及交投均見上升。儘管日前美息維持不變，但市場憧憬年內仍有機會減息，加上樓市政策配合，陸續有屋苑更出現「供平過租」情況，帶動置業需求，故樓市小陽春持續。