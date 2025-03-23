本月經過多個新盤連環開售後，十大屋苑周末成交量暫未見受到帶動。中原地產統計，十大屋苑周末錄8宗成交，按周減少3宗或下跌27.3%，亦重返單位數水平，而零成交屋苑則進一步減至3個，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，市場上仍有大量貨尾單位可供發售，而且大部份訂價克制，吸引力仍比二手放盤稍稍優勝，搶去部份客源。另一方面，亦有買家轉投二手市場尋寶，而且成交分佈面廣，各種價格的放盤亦有捧場客，可見整體樓市一二手皆旺。
十大屋苑中，鰂魚涌太古城周末錄兩宗成交，已是十大屋苑中最多成交的屋苑。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄得2宗成交，平均實呎13072元，令本月交投量增至20宗，周末成交包括高山閣高層E室，實用580方呎，向西望商廈景，兩房間隔，剛以760萬元沽出，實呎13103元。
不過，美聯統計，周末十大屋苑錄約12宗成交，較上周11宗增加約9%，維持雙位數水平，並創出4個周末新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期推出的多個全新盤均見熱賣，刺激購買力持續釋放。由於剛過去的週末市場缺乏全新大盤推售，故樓市焦點重投二手，加上部分新盤向隅客更趁機會在二手尋找筍盤，帶動週末屋苑睇樓量及交投均見上升。儘管日前美息維持不變，但市場憧憬年內仍有機會減息，加上樓市政策配合，陸續有屋苑更出現「供平過租」情況，帶動置業需求，故樓市小陽春持續。