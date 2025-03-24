上述單位為黃泥涌峽道12至14號利安閣，1965年落成，為樓齡約60年單幢式老牌豪宅，樓高12層，只提供24伙，全部單位原則劃一為實用2480方呎3房1套單位。今次成交單位位於中層上下樓層A室，合共實用4960方呎，料可遠眺跑馬地及大球場景。據悉，上手業主已把該兩個單位改裝成自製複式戶，以成交價8500萬元計，實呎僅約17,137元。資料顯示，有關單位新買家以TANG SZE WING作登記，與鄧紫棋原名鄧詩穎英文拼音相同，而參考買賣文件，新買家身分證號碼及簽名式樣，亦與鄧紫棋旗下公司G NATION文件內容脗合，即單位由鄧紫棋所購入。

低4年前該廈高峰價約一半

若以今次單位成交價，與同廈過往成交紀錄對比，一個實用2480方呎、樓層相若的B室，2021年9月曾以8050萬元易手，實呎32,460元，換言之今次G.E.M.入市呎價，足足較該廈高峰期大跌47%。值得一提的是，雖然利安閣樓齡高，且規模不大，但過往亦有不少巨星入住，包括梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、林子祥等，另填詞人林夕亦曾居於此。此外，立法會前議員、民主黨前主席劉慧卿胞兄劉醒雄，亦於2006年購入該廈一伙連車位，並於2020年以6500萬元沽出，實呎26,210元，帳面大賺4000萬元或1.6倍。

2017年底G.E.M.母2239萬購柏傲灣4房

2008年在港出道的G.E.M.，過往在港主要居於荃灣區，2017年底就曾斥約2239萬元以其母名義一手購入荃灣西柏傲灣一個實用1366方呎4房單位，實呎16,391元。雖然G.E.M.在港出道，但2014年憑《我是歌手2》在內地走紅後，主力在內地發展，有內地專業平台今年初就公布2024年演唱會票房前10位，G.E.M.《I AM GLORIA主題巡演》成功高踞榜首登頂，並統計出其演唱會入場人次逾300萬，創造票房逾25億元人民幣。早前就有報道稱，她將於今年8月登陸啟德體育園，成為首個在該場地開演唱會的華人女歌手。

事實上，近年市場不時錄得藝人入市，但對上一宗最大額成交，已要數到2017年9月藝人張智霖以9180萬元購入大坑大寶閣高層A室連兩個車位，單位實用2465方呎，實呎37,241元，呎價創屋苑新高。

明報記者