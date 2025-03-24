同系九龍城南角道南首，標售3樓B5室平台特色戶，實用225方呎1房間隔連76方呎平台，成交價470萬元、實呎20,889元；項目開售3周累沽251伙或約80%單位，套現約13億元。另粉嶺高爾夫‧御苑，獲一組買家大手購入兩伙，均以招標形式連售出，為5座26樓A、B室，同為實用960方呎3房間隔，成交價分別1308萬及1327萬元、實呎13,625及13,823元；項目至今累售504伙，套現約69.3億元。

此外，天瀧及南首同日公布銷售安排，天瀧周五 (3月28日) 起，招標發售5伙，均屬第6座、實用1,085至1,117方呎的3房1套連儲物房及工作間單位戶型，8月28日截標；而南首則於周五，以先到先得形式推售8伙，包括3伙開放式、5伙1房，實用200至263方呎，折實價399.74萬至581.62萬元，折實呎價由19,987至22,199元。