陳永傑表示，近期股市暢旺，加上發展商全速推盤兼採取低價促銷策略，刺激購買力釋放，預算案發表後的短短28日，一手市場成交錄逾2200宗、涉吸金總額逾152億元，與預算案一個月前（1月26日至2月25日）約1159宗、涉100.9億元相比，分別上升90%、50%，屬價量齊升。

上述逾2200宗一手成交中，樓價1000萬元以下成交佔逾1991宗，比例高見91%；在100元印花稅效應帶動下，樓價400萬元或以下成交多達400宗，較預算案前一個月急升7成，創近年新高，並以開放式及一房間隔為主，各佔約74、313宗。若以每宗交易只需支付100元印花稅計，為庫房帶來4萬元印花稅收入。

預算案後最多400萬以下成交的新盤，主要位於新界區，佔逾八成；第一位為萬科香港的大埔馬窩上然1期，錄141宗；其次是新地（0016）天水圍YOHO WEST Parkside、嘉里（0683）元朗朗天峰，分別錄75、68宗。

由於本港樓價與高峰期相比，已累跌近3成，市區新盤入場費亦越來越平，如恒地（0012）九龍城南首自3月開售至今累售251伙，售價低於400萬元的成交佔33宗。陳永傑表示，3月份一手成交已重上2000宗水平，創5個月新高，全月料可達2500宗。