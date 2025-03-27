39伙重推 另新推48伙

華懋集團銷售總監封海倫表示，上述共87伙最快下周開售，明日起開放現樓示範單位予公眾參觀。可留意是，是次修訂後的第4E號價單，39伙1房戶定價均有調整，絕大部分調減不足1%至約5%不等，並提供全新「上車置優越 360 天付款計劃」付款辨法，總折扣達 16%，如提早120天成交可享額外5%回贈，而去年10月第4D號價單，則最多提供15%折扣率。以新修訂價單折扣優惠及回贈計算，1房折實價由約675.583 萬至796.955萬元，折實呎價19,988至23,808元。

至於第5號價單涉及的48伙兩房單位，實用504至591方呎，則提供3項付款辦法，其中120天現金付款方法，可享最高16%折扣，折實價1021.86 萬元起，折實呎價18,888元起。另外，項目同日推出全新26伙3房連儲物室大戶，於下周一起招標發售。至於同系西貢蠔涌WHITESAND COVE，昨晚已上載銷售安排，推出5伙（包括1座洋房）於周日（3月30日）至6月30日期間招標發售。

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