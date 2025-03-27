除了已開售的北角皇都及啟德跑道區柏蔚森外，今年亦部署推售黄竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，已開始前期銷售部署工作，合共涉及約1,000伙。該集團指，今年3月24日，柏蔚森自去年7月至今，共售出約540個單位，套現近40億元，而北角皇都自今年初開售至累售300伙，套現逾33.7億元。

內地業務方面，廣州新盤廣粵觀邸開售後，即達20億元人民幣銷售；杭州新世界城市藝術中心的住宅部分「江明月朗園」已於去年底交付；北京新世界．麗樽項目也全數售罄；瀋陽悅景．新世界加推全新單位應市，7天銷售超過2億元人民幣，鞍山新世界．鉑鑄|悅璽亦因應市況加推。

商業物業方面，北京新景寫字樓、寧波新世界寫字樓順利售出，廣州嶺南新世界、瀋陽新世界等項目的商業部分展開銷售。杭州新世界城市藝術中心的寫字樓及商業街預計於今年6月起逐步交付，今年底落成啟用，另「FRONT TOWER壹山」亦已推售。此外，深圳K11 ECOAST將於下月28日開幕，料這些商業零售項目將進一步提升集團的經營性收入，擴大租金收入基礎。

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