moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新世界全力推展業務  本月4項目共2500伙住宅動工

新世界（0017）公布，繼九龍玫瑰苑及北都粉嶺馬適路項目後，最新為旗下兩個西九龍項目，分別是油麻地廣東道530至538號、以及佐敦官涌街52至56號，亦已舉行動工儀式，4個項目合共2500個住宅動工。

除了已開售的北角皇都及啟德跑道區柏蔚森外，今年亦部署推售黄竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，已開始前期銷售部署工作，合共涉及約1,000伙。該集團指，今年3月24日，柏蔚森自去年7月至今，共售出約540個單位，套現近40億元，而北角皇都自今年初開售至累售300伙，套現逾33.7億元。

內地業務方面，廣州新盤廣粵觀邸開售後，即達20億元人民幣銷售；杭州新世界城市藝術中心的住宅部分「江明月朗園」已於去年底交付；北京新世界．麗樽項目也全數售罄；瀋陽悅景．新世界加推全新單位應市，7天銷售超過2億元人民幣，鞍山新世界．鉑鑄|悅璽亦因應市況加推。

商業物業方面，北京新景寫字樓、寧波新世界寫字樓順利售出，廣州嶺南新世界、瀋陽新世界等項目的商業部分展開銷售。杭州新世界城市藝術中心的寫字樓及商業街預計於今年6月起逐步交付，今年底落成啟用，另「FRONT TOWER壹山」亦已推售。此外，深圳K11 ECOAST將於下月28日開幕，料這些商業零售項目將進一步提升集團的經營性收入，擴大租金收入基礎。

 

其他報道

瑜一·天海現樓推87伙 一房折實676萬起

皇都頂層特色戶業主4843萬掃薈鳴10伙

樓價三連跌蒸發2.33%  利嘉閣陳海潮：減印花稅後料量升價仍軟

差估署：2月樓價指數按月跌0.9% 連跌三個月 創逾8年半低

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款