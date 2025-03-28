本港樓價走勢持續反覆，具體反映3月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.31點，按周升0.31%，是財案放寬印花稅後首周的市況；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌2周後單周回穩，但指數仍為448周、即逾8年半次低，重返2016年8月底時水平，料短期CCL反覆尋底，第二季CCL或可見底。