本港樓價走勢持續反覆，具體反映3月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.31點，按周升0.31%，是財案放寬印花稅後首周的市況；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌2周後單周回穩，但指數仍為448周、即逾8年半次低，重返2016年8月底時水平，料短期CCL反覆尋底，第二季CCL或可見底。
楊表示，本周CCL雖然回升，但仍較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.4%，2025年樓價暫時累跌1.69%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.28%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌5.39%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.08點，按周升0.65%；CCL(中小型單位)報135.09點，按周升0.52%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊結束2周連跌。
豪宅方面，CCL(大型單位)報136.43點，按周跌0.69%，連跌10周共4.27%，跌勢未止。上述三大指數均繼續處於逾8年半低位，重返2016年8月底時水平。
四大分區樓價，今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。港島CCL Mass報134.09點，按周升1.30%，連跌2周後反彈；新界西CCL Mass報124.73點，按周升0.93%，連升2周共1.86%；九龍CCL Mass報133.42點，按周升0.47%。
新界東CCL Mass報149.00點，按周跌0.18%，連跌2周共1.69%。
港島及九龍指數，分別處於2016年5月底、8月底水平；新界東及新界西指數，同樣於2016年10月初水平徘徊。