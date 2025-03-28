此外黃又指，集團投資構建線上平台及引入新科技應用，加大數碼轉型力度，持續優化數碼營銷能力，以及內部線上銷售平台。集團新成立「市場及創新科技中心」，引入先進的房地產科技應用，致力推動創新進程，激發創意思維並確保新科技無縫應用至各數碼平台。黃亦稱，集團業務範疇以物業代理業務為核心，覆蓋至按揭、金融、移民、升學、測量、信貸等領域，以滿足客戶的各種投資需要等，以上改革措施均見成效，是業績顯著上升的原因。

黃建業又預期，受惠於樓市政策利好，以及內地人才湧入，本港樓市或可於今年迎來進一步復蘇的機會，而全年租金持續上升，樓價未來將有望回穩。成交方面，黃預計今年本港住宅物業的成交仍然會錄得升幅，當中一手成交量可望達至1.9萬宗，按年升逾2成，並創自2013年「一手住宅物業銷售條例」生效後新高；估計二手住宅交投達4.3萬宗，按年升近5%，則創4年新高。

黃靜怡：競爭轉移至數碼科技

美聯集團副主席黃靜怡指出，去年香港物業市場走勢跌宕起伏，儘管年內整體物業交投回升，但是樓價卻未止跌，加上經營成本繼續高昂，代理行業仍然面對重重的挑戰。最新代理人數已經較高峰期減少，同時預計全年住宅交投續升，因此平均每月爭奪一宗住宅交投的代理人數，由2022年高峰期的10.6人，料減至今年預計的7.4人，創出近4年的新低。不過，這並不代表行業競爭的激烈程度減少，而是由原來的「舖海戰」及「人海戰」，轉移至科技、服務及資訊的競爭。

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