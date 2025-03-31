moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

高力李婉茵：市場對北都反應正面 籲政府予業界更大自主權

發展局早前就北部都會區3個「片區發展」試點，向各大發展商作意向書邀請，至今日中午截標，現場所見最少獲約12份意向書。高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，意向書數目反映市場對於片區開發的興趣，有正面且積極的訊號，有意配向政府於土地革新的規劃以及參與北部都會區，達成融入國家大局，香港產業升級轉型的決心。

不過李亦指，片區發展的難度在於綜合性規劃各類型設施，包括住宅、人才公寓、創新產業用地及區內道路平整與基建等，項目要得以成功，關鍵除了發展商的規劃遠目及經驗外，片區外的基建連接，同樣極為關鍵，目前就北都相關並已規劃的主要建設，例如北部公路、北環綫及其支綫等，預期完工日期均離實際設施啟用日期有所滯後，如此除了令發展商對投標意欲保守外，更加增加了發展時人手以及物流的難度，建議政府在項目的推展上，同樣以全速配合的態度，與業界保持步伐一致，實現願景。同時，為了吸引更多市場力量參與，建議政府在規劃上賦予私人業界更大的自主權和靈活性，以便更好地滿足產業發展的實際需求。

另一邊廂，李婉茵補充稱，片區開發規模龐大，發展商並需就區內土地平整及基礎建設進行發展，項目周期較長，對於各階段的資金回籠以及融資需求會有更多的風險考量。李又建議，政府能及早落實較早前針對「公私營房屋比例」的靈活安排以及土地投資可分期繳付的可行性細節外，就項目的融資安排上，可充當擔保人角色，以緩解私人發展商在目前相對高息的經濟環境下，緩沖風險。

 

其他報道

北都3片區開發試點 最少收12份意向書

大手客逾1.2億購海璇兩伙大單位 

緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成

和黃醫藥前主席4335萬購晉環複式

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款