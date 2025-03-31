不過李亦指，片區發展的難度在於綜合性規劃各類型設施，包括住宅、人才公寓、創新產業用地及區內道路平整與基建等，項目要得以成功，關鍵除了發展商的規劃遠目及經驗外，片區外的基建連接，同樣極為關鍵，目前就北都相關並已規劃的主要建設，例如北部公路、北環綫及其支綫等，預期完工日期均離實際設施啟用日期有所滯後，如此除了令發展商對投標意欲保守外，更加增加了發展時人手以及物流的難度，建議政府在項目的推展上，同樣以全速配合的態度，與業界保持步伐一致，實現願景。同時，為了吸引更多市場力量參與，建議政府在規劃上賦予私人業界更大的自主權和靈活性，以便更好地滿足產業發展的實際需求。

另一邊廂，李婉茵補充稱，片區開發規模龐大，發展商並需就區內土地平整及基礎建設進行發展，項目周期較長，對於各階段的資金回籠以及融資需求會有更多的風險考量。李又建議，政府能及早落實較早前針對「公私營房屋比例」的靈活安排以及土地投資可分期繳付的可行性細節外，就項目的融資安排上，可充當擔保人角色，以緩解私人發展商在目前相對高息的經濟環境下，緩沖風險。

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