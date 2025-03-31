中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期部份新盤向隅客亦開始回流二手市場尋寶，受惠於百元印花稅寬減，整體入市氣氛正面，細價樓交投相當活躍，亦啟動換樓鏈，以及蔓延至豪宅市場，三月份由中原地產促成的二手成交較上月升近四成，小陽春已確定，料旺市可持續至第二季。

其中港島區鰂魚涌康怡花園3月累錄15宗成交，較上月4宗急升2.75倍，因成交單位質素不高，平均實呎未有因成交量急增而大幅變動，報12110元，按月微跌3.8%。

九龍區方面，荔枝角美孚新邨本月全月最終錄得26宗成交，較上月28宗少2宗或微跌7.1%，交投尚算平穩，平均實呎亦微調至9376元，按月跌幅1.1%。

另受惠最新印花稅措施，起動細價樓，400萬以下物業交投活躍，亦啟動換樓鏈，天水圍嘉湖山莊本月錄46宗成交，較上月錄16宗勁升近1.9倍，創一年新高，平均實呎約7933元水平，本月成交個案當中22宗成交價屬400萬元以下，受惠100元印花稅措施擴至400萬元以下物業，成功刺激細價樓交投，加上部份一手向隅客回流二手，帶動交投。