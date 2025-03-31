moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

The Henderson旁琳寶徑休憩花園舉辧藝術展

恒地（0012）積極支持香港藝術發展，新近與康文署攜手合作，在旗下中環The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，打造成藝術花園。藝術花園集藝術、創新及可持續元素於一身，同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，當中由本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee “The Fractal Forest”，為藝術花園設計期間限定作品，正是呼應The Henderson的設計理念，並加入保育元素，其展品將展出至5 月31日。

與地標商廈The Henderson一樣，藝術花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。

花園內展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）；另亦有擺放德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作、全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有200 年歷史的佛肚樹上。

此外，恒地一向重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，特別與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。

其他報道

越秀地產罕有不派末期息 董事長：因為「年中派多了」

香港快運5月29日開通浙江省義烏航線 每周3班往返

零售管理協會：一半會員稱3月生意有改善

致豐工業去年少賺近82% 末期息0.012元

David Webb將離任證監會收購及合併委員會

越秀地產去年少賺67% 不派末期息

交行：配股短期攤薄每股派息 惟屬中長期必要之舉

香港航空與環亞簽諒解備忘錄 提升貴賓室體驗及會員獎勵計劃

華為上季蝕3億元

港本財年首11月赤字923億元

金管局：2月港元存款升2.1% 人民幣存款升4.9%

廣汽埃安Aion V攻港 廣汽：冀透過香港建立品牌形象 今年銷售目標2000輛

瑞銀王宗豪：近期港股配股抽水潮不代表港股估值見頂

證監會：利用AI分析發現有公司批貸款時沒做好盡職審查

平保增持招行

2月外匯基金總資產按月減少1029億

本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

全日沽空金額增3% 南方恒生科技增2倍 比率79% 9個月高

俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

港2月零售總銷貨價值按年跌13% 遠遜預期

恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

大新王祖興：料今年港CRE貸款額下跌 減息預期個人貸款需求升

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款