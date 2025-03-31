與地標商廈The Henderson一樣，藝術花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。

花園內展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）；另亦有擺放德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作、全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有200 年歷史的佛肚樹上。

此外，恒地一向重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，特別與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。

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