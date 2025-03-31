恒地（0012）積極支持香港藝術發展，新近與康文署攜手合作，在旗下中環The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，打造成藝術花園。藝術花園集藝術、創新及可持續元素於一身，同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，當中由本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee “The Fractal Forest”，為藝術花園設計期間限定作品，正是呼應The Henderson的設計理念，並加入保育元素，其展品將展出至5 月31日。
與地標商廈The Henderson一樣，藝術花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。
花園內展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）；另亦有擺放德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作、全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有200 年歷史的佛肚樹上。
此外，恒地一向重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，特別與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。
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